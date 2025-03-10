Frankofon Film Festivali 14 Mart'ta Başlıyor: Sinemaseverler için Eşsiz Bir Deneyim

Institut Français Türkiye'nin düzenlediği Frankofon Film Festivali, 14 Mart'ta başlıyor. 16 şehirde Fransızca filmler izleyiciyle buluşacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:49
Frankofon Film Festivali 14 Mart'ta Başlıyor: Sinemaseverler için Eşsiz Bir Deneyim

Institut Français Türkiye tarafından düzenlenen ve Fransızca konuşulan bölgelerin sinemasını kutlayan Frankofon Film Festivali, 14 Mart 2023'te kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festival, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır, Gaziantep ve Mersin dahil 16 farklı noktada sanatseverlerle buluşacak.

Florent Signifredi, Institut Français Türkiye Görsel ve İşitsel Ataşesi, “Bu festivali Frankofoniye açılan bir pencere gibi düşünebilirsiniz” diyerek, festivalin amacını ve kapsamını vurguladı. Seçkideki filmlerin, Türk sinemaseverlerin ilgisini çekmesi için titizlikle seçildiğini belirtti.

23 Mart tarihine kadar sürecek festivalde, Fransa, İsviçre, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve Romanya'nın en iyi filmleri izleyici ile buluşacak. Signifredi, programda her yaş grubuna hitap eden drama, komedi gibi farklı türde filmler bulunduğunu ifade etti.

Yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde geçerli temaları işleyen filmlerin sergileneceğini aktaran Signifredi, “Bir baba-kız ilişkisi her ülkede aynıdır. Evrensel konular işleniyor. Herkese dokunan filmler var” dedi.

Sinema sanatının Fransa kültürü ile iç içe olduğunu belirten Signifredi, “Sinema Lumiere Kardeşler tarafından Fransa'da icat edildi. Teknolojik gelişmelere rağmen içerikler her zaman merkezde kalacak” diyerek sinemanın kültürel bir miras olduğunun altını çizdi.

Festivalde, Fransa, İsviçre, Lüksemburg, Kanada, Belçika, Romanya, Haiti ve Lübnan'dan toplam 12 uzun ve 4 kısa metrajlı film gösterilecek. İstanbul'daki etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması ve Institut français'te, Ankara'da Büyülü Fener'de 17-23 Mart tarihleri arasında, İzmir'de ise 17-27 Mart tarihlerinde Institut français ve Karaca Sineması'nda gerçekleştirilecek.

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