Fransa, Almanya ve Polonya'dan Moldova'ya Demokrasi Tebriği

Macron, Merz ve Tusk, Moldova'yı Rus müdahalelerine rağmen barışçıl ve demokratik seçim düzenlediği için kutladı; AB yolundaki desteği yinelediler.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:20
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Moldova'ya Demokrasi Tebriği

Fransa, Almanya ve Polonya'dan Moldova'ya Demokrasi Tebriği

Üç lider, seçimlerin barışçıl gerçekleşmesini ve demokratik bağlılığı övdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ortak bir açıklama yayımlayarak Moldova'yı düzenlenen seçimlerde demokrasiye bağlı kaldığı için kutladı.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, liderler "Moldova Cumhuriyeti halkını, kritik bir dönüm noktasında demokrasiye olan bağlılıklarından dolayı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üç lider ayrıca, "oy satın alma ve dezenformasyon da dahil olmak üzere eşi benzeri görülmemiş Rus müdahalelerine rağmen seçimlerin barışçıl şekilde yürütülmesinden dolayı Moldova toplumunu ve yetkililerini takdir ettiklerini belirtti.

Açıklamada, Rusya'nın girişimlerinin Moldova'nın demokratik kurumlarını ve Avrupa Birliği'ne giden yolunu baltalamayı amaçladığı savunularak, "Ülkeyi istikrarsızlaştırmak için tasarlanmış çeşitli manipülatif müdahalelere rağmen Moldovalı seçmenler, barış ve özgürlük dolu geleceklerinin ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha gösterdiler." ifadesi yer aldı.

Üç lider, Moldova'nın demokratik gelişimini, reformlarını ve ekonomik büyümesini desteklemeye ve özellikle AB'ye giden yolda dayanıklılığını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre, Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların %49,63

Rusya ile yakınlaşmayı savunan Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise oyların %24,51

Seçime 14 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday katıldı. Parlamento için yarışan adayların, seçim barajlarını aşmaları gerekiyor: siyasi partiler için %5, parti koalisyonları için %7 ve bağımsız adaylar için %2.

Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesi'ne sunacak; Mahkeme'nin bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Özel Gereksinimli Kişinin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti
2
Yozgat Çekerek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Doğan Bekin: Fener Rum Patrikhanesine Eğitimde Ayrıcalık Verilemez
4
Muğla'dan Sumud Filosu'na Destek: "Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz"
5
Gaziantep'te elektrikli bisiklet paniği: Lokanta önündeki müşterilere çarpma anı kamerada
6
Adana'da Bıçaklı Öldürme Davası: Sanık Mert T. Hakim Karşısında
7
Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Havalimanında Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı