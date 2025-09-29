Fransa, Almanya ve Polonya'dan Moldova'ya Demokrasi Tebriği
Üç lider, seçimlerin barışçıl gerçekleşmesini ve demokratik bağlılığı övdü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ortak bir açıklama yayımlayarak Moldova'yı düzenlenen seçimlerde demokrasiye bağlı kaldığı için kutladı.
Açıklamada yer alan ifadelere göre, liderler "Moldova Cumhuriyeti halkını, kritik bir dönüm noktasında demokrasiye olan bağlılıklarından dolayı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Üç lider ayrıca, "oy satın alma ve dezenformasyon da dahil olmak üzere eşi benzeri görülmemiş Rus müdahalelerine rağmen seçimlerin barışçıl şekilde yürütülmesinden dolayı Moldova toplumunu ve yetkililerini takdir ettiklerini belirtti.
Açıklamada, Rusya'nın girişimlerinin Moldova'nın demokratik kurumlarını ve Avrupa Birliği'ne giden yolunu baltalamayı amaçladığı savunularak, "Ülkeyi istikrarsızlaştırmak için tasarlanmış çeşitli manipülatif müdahalelere rağmen Moldovalı seçmenler, barış ve özgürlük dolu geleceklerinin ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha gösterdiler." ifadesi yer aldı.
Üç lider, Moldova'nın demokratik gelişimini, reformlarını ve ekonomik büyümesini desteklemeye ve özellikle AB'ye giden yolda dayanıklılığını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre, Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların %49,63'ünü aldı. Rusya ile yakınlaşmayı savunan Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise oyların %24,51'ini aldı.
Seçime 14 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday katıldı. Parlamento için yarışan adayların, seçim barajlarını aşmaları gerekiyor: siyasi partiler için %5, parti koalisyonları için %7 ve bağımsız adaylar için %2.
Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesi'ne sunacak; Mahkeme'nin bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.