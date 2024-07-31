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Fransa'da Fırtına Nedeniyle Tren Seferleri Aksamaya Uğradı

Fırtına nedeniyle tren hatlarına düşen ağaçlar, Fransa'daki ulaşımı olumsuz etkiledi. 80 bin yolcu etkilendi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:41
Fransa'da Fırtına Nedeniyle Tren Seferleri Aksamaya Uğradı

Fransa'da Ulaşım Sorunları Devam Ediyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa, son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Bu kez, fırtına nedeniyle demir yolu hatlarına düşen ağaçlar, ulaşımı aksattı.

Yonne Vilayetindeki Sorunlar

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, fırtınanın etkileri Yonne vilayetinde kendini gösterdi. Bu bölgede demir yolu hattına düşen ağaçlar, yüksek hızlı tren seferlerini olumsuz etkiledi.SCNF'den Açıklama

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF'nin Ile-de-France Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Severine Lepere, "Fırtına nedeniyle ağaçlar tren hatlarına düştü ve yüksek hızlı bir tren bu durumu yaşamış olarak ön kısmından hasar aldı" dedi. Lecpere, hasar gören trenin şu anda hizmet veremediğini ve hattın elektrik kaynağında sorun yaşandığını belirtti.

800 Bin Yolcu Etkilendi

Teknisyenlerin sorunu kısa sürede çözemeyeceklerini bildirmesi üzerine, hizmet veren tüm trenlerin garlara çağrıldığı ifade edildi. Yaşanan aksama, Lyon ile Paris arasındaki seferleri iki yönlü olarak etkiliyor ve bu durumdan yaklaşık 80 bin yolcunun olumsuz etkileneceği belirtildi.

Geçmişteki Sabotaj Olayları

Daha önce, 26 Temmuz tarihinde Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala, Fransa genelinde bazı tren hatlarına sabotaj girişimleri yapılmıştı. Bu olaylar sonucunda yaklaşık 800 bin yolcunun seyahati aksadı. 11 Ağustos'a kadar devam edecek Olimpiyat Oyunları'nda yaklaşık 16 milyon turistin Paris'te bulunması bekleniyor. Organizasyona dünyanın dört bir yanından 10 bin 500 sporcu katılacak.

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