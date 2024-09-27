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Fransa'da Hükümet İstifası: Macron'un Partisinde Aşırı Sağ Tepkisi

Pascal Canfin, Macron'un Rönesans partisinden aşırı sağ destekçisi olması nedeniyle istifa etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:34
Fransa'da Hükümet İstifası: Macron'un Partisinde Aşırı Sağ Tepkisi

Macron'un Partisinde Aşırı Sağ Tepkisi

Avrupa Parlamentosu üyesi Pascal Canfin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurmuş olduğu Rönesans partisinin aşırı sağ görüşlere bağlı bir hükümete destek verdiğini öne sürerek parti yönetiminden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa Mektubunun Detayları

Canfin, X platformundan yaptığı paylaşımda, Rönesans Genel Sekreteri Stéphane Séjourne'ye istifa mektubunu ilettiğini belirtti. İstifasıyla ilgili "7 Temmuz'dan bu yana alınan kararlarla çok fazla fikir ayrılığım var" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Fransa'da Siyasi İklim

İstifa mektubunda, Avrupa düzeyinde Renew Europe grubu ve Avrupa İçin Birlik delegasyonu ile yürüttüğü çalışmalara devam edeceğini ifade eden Canfin, "Bu kararlar, genel seçim sonuçlarına ve cumhuriyet cephesinin dinamiğine uymuyor. Bugün Rönesans, sağ eğilimli bir hükümeti destekliyor ki bu durum aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin isteğine bağlı" dedi.

Seçim Süreci ve Hükümet Kurma Girişimleri

Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarısı sonrası meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde yeni genel seçimler yapmıştı. Bu seçimlerde sol ittifak olan Yeni Halk Cephesi (NFP), en fazla milletvekili çıkaran taraf oldu; ancak hiçbir parti salt çoğunluğa ulaşamadı.

Macron, 2024 Paris Olimpiyatları süresince hükümet kurma görüşmelerini duraklatarak, 23 Ağustos'ta hükümet kurulmasına ilişkin müzakereleri başlattı. Seçim galibi sol ittifakın başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddeden Macron, 5 Eylül'de eski AB Komisyonu Başkanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

Pascal Canfin, Rönesans partisinin üyesi olarak kalacaktır.

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