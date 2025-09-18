Fransa'da Kemer Sıkma Karşıtı Eylemler: Metro Seferleri İptal, Gözaltılar ve Grevler

Fransa'da Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Ülke Genelinde Eylemler

Fransa'da iktidarın bütçe politikalarına tepki gösterenler, kemer sıkma politikaları karşıtı geniş çaplı eylemler başlattı. Ülkenin en büyük işçi sendikalarının çağrısıyla eğitim, sağlık ve toplu taşıma gibi çok sayıda sektörde grevler ilan edildi.

Başkent Paris'te ulaşım ve güvenlik önlemleri

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadaki grev nedeniyle metro ve otobüs seferleri çok sayıda kez iptal edilirken, banliyö tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Polis, toplu taşıma terminalinden otobüslerin çıkmasını engelleme girişiminde bulunan kişilere cop ve biber gazıyla müdahale ederek eylemcileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Güney ve diğer kentlerde gözaltılar, okul ve yol eylemleri

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan güneydeki Marsilya'da polis, 22 eylemciyi gözaltına aldı. Lyon'da göstericiler çevre yolunda trafiği durdurmaya çalışırken, farklı kentlerde lise öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Güvenlik güçleri, Paris'in 20. bölgesindeki Helene Boucher Lisesinin girişini kapatmak isteyen öğrencilere karşı biber gazı kullandı.

Var Valiliği, güneydeki Toulon kentinde A57 ve A50 otoyolları üzerinde trafiği yavaşlatma eylemlerinin yapıldığını ve bu durumdan onlarca aracın etkilendiğini duyurdu. Chambery kentinde ise eylemciler trafiği yavaşlatmak için bir kavşağın etrafında bisikletleriyle tur attı.

Beklenen kitlesel protestolar ve ekonomik-siyasi arka plan

Öğleden sonra farklı kentlerde, iktidarın bütçe politikalarına tepki gösteren yüzbinlerce kişinin katılımıyla protestoların düzenlenmesi bekleniyor. Paris ve Lyon'da esnaf, olası taşkınlıklara karşı dükkanlarının cephesini kapattı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, François Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmıştı. Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken, bütçe politikalarına ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Fransızlar 10 Eylül'de sokağa inmişti.