Fransa'da Marine Le Pen Davasında Yargıçlara Tehdit Soruşturması Başlatıldı

Fransa'da Yargı Sürecine Tehditler

Fransa'da siyasetçi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu davada, mahkeme kararını veren yargıçlara yönelik tehditler sebebiyle soruşturma başlatıldı. Paris Savcılığı, Le Pen davasında karar veren yargıçlara yönelik suç teşkil edebilecek ifadeler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Tehditler ve Yargıçlara Koruma

Söz konusu soruşturma, Paris Savcılığı bünyesindeki Çevrimiçi Nefretle Mücadele Ulusal Birimi tarafından yürütülecek ve yargıçlara yönelen tehditleri kapsayacak. Ayrıca, bu davaya bakan yargıçlardan birinin evinin çevresinde polis devriyesi gezerek güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Sosyal Medyadaki Tehditler

Mahkemenin kararı açıklamasının ardından, sosyal medyada bu davaya bakan yargıçlara yönelik tehdit mesajları paylaşılmıştı. Olay üzerine, Fransa Ulusal Barolar Konseyi (CNB) tarafından yapılan açıklamada, davayı yürüten Paris Mahkemesi 11. Daire Başkanı'na yönelik saldırılar kınandı.

Le Pen'in İddiaları ve Davanın Süreci

Marine Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği döneminde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddialarıyla karşı karşıya olduğu bildirilmektedir. 2004-2016 yılları arasında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları gerekçesiyle Le Pen ve diğer bazı milletvekilleri hakkında 2015 yılında soruşturma açılmıştı.

Dava Süreci ve Sonuçları

Paris Savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil, parti üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti. 2018 yılında adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen partiyle ilgili yargı süreci, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde başlaması beklenmektedir. Le Pen hakkında verilen kararda, 5 yıl siyasi men yasaklaması, 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası uygulanması kararlaştırıldı; avukatları ise bu kararı temyize götüreceklerini bildirdi.