Fransa'da Yeni Hükümete Doğru Adımlar

Fransa'da Siyasi Belirsizlik

Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'nın sonlanmasının ardından yeni bir hükümet kurma sürecine girecek. 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde yapılan erken genel seçimlerin ardından Meclis'te hiçbir parti veya ittifak, salt çoğunluk elde edememiştir. Olimpiyatlar Sürecinde Hükümet Kurma Süreci Donduruldu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Olimpiyatlar süresince hükümet kurma sürecini erteledi. Seçimlerin ardından ülke, alışık olmadığı koalisyon hükümeti sürecine girdi. Solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), 178 milletvekili çıkararak meclisteki en fazla sandalyeyi kazandı, ancak salt çoğunluk olan 289'a ulaşamadı.

Sol İttifak Arasında Yönetim Mücadelesi

Macron, sol ittifaka hükümet kurma görevini vermekte tereddüt ederken, Başbakan Gabriel Attal’dan ülkenin istikrarını korumak amacıyla bir müddet daha görevde kalmasını istemiştir. Ancak, sol ittifakın ortak bir başbakan adayı belirlemesi uzun bir süre almıştır.

Uzun müzakerelerin ardından sol ittifak, 23 Temmuz'da Kamu Hizmetleri topluluğunun sözcüsü Lucie Castets'i başbakan adayı olarak belirlemiştir. Aynı gün Macron, Olimpiyatlar sona erene kadar başbakan atayamacağını açıklamıştır.

Gözler Yeni Hükümette

Olimpiyatların ardından siyasi belirsizlik sürerken, Macron’un hangi partiyi veya kişiyi hükümet kurma görevine getireceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Lucie Castets’in yanı sıra, Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand ve eski Başbakan Bernard Cazeneuve gibi isimler de başbakanlık için önerilmektedir.

Fransız Anayasası gereği, Macron istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisine sahip. Ancak, siyasi geleneklere göre hükümet kurma görevi en çok oyu alan parti veya ittifakına verilmesi beklenmektedir. 2025 bütçe görüşmeleri ise yeni kurulacak hükümetin ilk sınavı olacak.