Fransa'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlansın

Fransa, İsrail'den Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndakilerin güvenliğini ve konsolosluk korumasını sağlamasını istedi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:46
Fransa'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlansın

Fransa'dan İsrail'e çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği sağlansın

Barrot: Filodakilere yönelik arama ve el koyma girişimi endişe verici

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail donanma unsurlarının Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatma ve yasa dışı şekilde ele geçirme girişimleri karşısında İsrail'i filodakilerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Barrot, "Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından arama ve el konma işlemi ile karşı karşıya. Fransa İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede Fransa'ya dönmelerine izin vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Barrot, filodaki Fransız vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, vatandaşlarının güvenliği için İsrail makamları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların büyük ölçüde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Barrot, filodakilerin taşıdıkları insani yardımları bölgedeki yardım kuruluşlarına teslim etmesini istedi.

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Enez’de Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü
2
Sivas Şarkışla'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Duran: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı Kabul Edilemez
5
İsrail Donanması Küresel Sumud Filosu Gemilerini Yasa Dışı Ele Geçirdi
6
Küresel Sumud Filosu: İsrail'in Alma, Sirius ve Adara Gemilerine Yasa Dışı Müdahale

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin