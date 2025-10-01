Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı

Fransa, Aden Körfezi'nde Hollanda bandıralı Minervagracht'a yönelik Husi saldırısını kınadı; mürettebat kurtarıldı, gemi hasar gördü ve 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:34
Aspides Operasyonu mürettebatı kurtardı, Paris saldırıları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi

Fransa, Aden Körfezi'nde Hollanda bandıralı yük gemisine yönelik Husi saldırısını en sert şekilde kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan gemideki mürettebatın Aspides Operasyonu kapsamında kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Husi güçlerin Hollanda bandıralı yük gemisine yönelik saldırılarının seyrüsefer özgürlüğüne "kabul edilemez bir engel teşkil ettiği" vurgulandı. Fransa, bu tür saldırıların tüm bölgenin istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail topraklarına yönelik Husi saldırıları gibi derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

Fransa ayrıca Yemen’in meşru hükümetine ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bir barış sürecinin yeniden başlatılmasına verdiği desteği yeniden teyit etti.

Amsterdam merkezli nakliye şirketi Spliethoff tarafından dün yapılan açıklamada, Hollanda bandıralı Minervagracht adlı yük gemisinin Aden Körfezi’ndeki uluslararası sularda seyir halindeyken saldırıya uğradığı; saldırı sonrası geminin ciddi hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gemideki 19 kişilik mürettebatın tamamının helikopterle yakındaki gemilere tahliye edildiği ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Spliethoff açıklamasında, saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Aden Körfezi, son yıllarda Yemen'deki Husi güçlerinin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle riskli bir bölge haline gelmesiyle dikkat çekiyor.

