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Fransa'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: İki Devletli Çözüme Engel

Fransa Dışişleri, Trump'ın Gazze planının iki devletli çözümü zora soktuğunu ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:47
Fransa'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: İki Devletli Çözüme Engel

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için öngördüğü 'devralma' ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planlarının, Filistin'de iki devletli çözüme ciddi engel teşkil ettiğini belirtti.

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump'ın açıklamalarının uluslararası hukuka ve Filistinlilerin meşru taleplerine önemli bir ihlal teşkil ettiğini vurgulayan Lemoine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözlerinin, bölgede istikrarsızlığa yol açtığını ifade etti.

Lemoine bu konuda Avrupa ülkeleriyle bir inisiyatif geliştirilip geliştirilmeyeceği yönündeki bir soruyu ise, Şubat ayındaki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını belirterek yanıtladı.

Öte yandan, Lemoine, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırım kararına da değinerek, UCM’ye koşulsuz destek verdiklerini açıkladı. Bu bağlamda, Fransa'nın UCM'nin bağımsız ve tarafsız görevini sürdürebilmesi için seferber olacağını vurguladı.

Netanyahu’nun Gazze'deki durumu değerlendirmesi üzerine, Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirterek, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmelerinin daha iyi olacağını savundu. Trump, Filistinlilerin başka seçeneğinin olmadığını öne sürmüştü.

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