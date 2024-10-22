Fransa İslam Konseyi'nden Gazze Tepkisi

Fransa İslam Konseyi'nden Önemli Açıklama

Fransa İslam Konseyi, Gazze'deki sürdürülen İsrail saldırılarına karşı sesini yükseltti. Özellikle çocukların yaşadığı trajedilere dikkat çeken Konsey, bu durumdan rahatsızlık duyanların "Yahudi karşıtlığı" ile suçlanmasını eleştirdi.

Çocuk Kaybı ve Acılar

CFCM'nin yaptığı açıklamada, Save the Children adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'de resmen kayıtlara geçen ancak hala enkaz altında olduğu düşünülen 20 bin çocuğun kaybına dikkat çekildiği belirtildi. UNICEF'in Gazze'yi "dünyadaki cehennem" olarak tanımladığı vurgulanarak, bu bölgedeki çocukların yaşadığı acıların altı çizildi.

Yanık Görüntüler ve İnkar Edilen Gerçekler

Açıklamada, bir başka trajedi örneği olarak, Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaralanan 7 yaşındaki Qamar'ın durumu paylaşıldı. Anestezi olmadan gerçekleştirilen bacak kesme operasyonu ile ilgili bilgiler verildi. Fransa'da bu tür gerçekleri dile getiren bireylerin bazı gruplar tarafından suçlanması, toplumda büyük bir tepkiyle karşılandı.

İsrail Hükümetinin Tutumu

Fransa İslam Konseyi, İsrail hükümetinin aşırılık yanlısı destekçilerini, Filistinlilerin yaşadığı zulmü inkar eden bir yaklaşıma sahip olmakla suçladı. Deyr el-Belah'daki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki mülteci kampına düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren sivillerin görüntüleri, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Medya ve İnkarcı Söylemler

Birçok medya kuruluşunun doğruladığı bu görüntülerin, Fransa'daki Yahudi toplum temsilcileri tarafından inkar edilmesine karşı bir tepki olarak, Filistinli sivillerin yaşadığı acıların küçümsenmesinin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik bir söylem olduğu ifade edildi. Ayrıca, Filistinlilerin 'ölümlerinden sonra bile insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları' aktarıldı.