DOLAR
34,24 -0,02%
EURO
37,12 -0,22%
ALTIN
3.013,71 -0,66%
BITCOIN
2.293.519,45 1,07%

Fransa İslam Konseyi'nden Gazze Tepkisi

Fransa İslam Konseyi, Gazze'deki zulme tepki gösterenlerin Yahudi karşıtlığı ile suçlanmasına karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:03
Fransa İslam Konseyi'nden Gazze Tepkisi

Fransa İslam Konseyi'nden Önemli Açıklama

Fransa İslam Konseyi, Gazze'deki sürdürülen İsrail saldırılarına karşı sesini yükseltti. Özellikle çocukların yaşadığı trajedilere dikkat çeken Konsey, bu durumdan rahatsızlık duyanların "Yahudi karşıtlığı" ile suçlanmasını eleştirdi.

Çocuk Kaybı ve Acılar

CFCM'nin yaptığı açıklamada, Save the Children adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'de resmen kayıtlara geçen ancak hala enkaz altında olduğu düşünülen 20 bin çocuğun kaybına dikkat çekildiği belirtildi. UNICEF'in Gazze'yi "dünyadaki cehennem" olarak tanımladığı vurgulanarak, bu bölgedeki çocukların yaşadığı acıların altı çizildi.

Yanık Görüntüler ve İnkar Edilen Gerçekler

Açıklamada, bir başka trajedi örneği olarak, Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaralanan 7 yaşındaki Qamar'ın durumu paylaşıldı. Anestezi olmadan gerçekleştirilen bacak kesme operasyonu ile ilgili bilgiler verildi. Fransa'da bu tür gerçekleri dile getiren bireylerin bazı gruplar tarafından suçlanması, toplumda büyük bir tepkiyle karşılandı.

İsrail Hükümetinin Tutumu

Fransa İslam Konseyi, İsrail hükümetinin aşırılık yanlısı destekçilerini, Filistinlilerin yaşadığı zulmü inkar eden bir yaklaşıma sahip olmakla suçladı. Deyr el-Belah'daki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki mülteci kampına düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren sivillerin görüntüleri, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Medya ve İnkarcı Söylemler

Birçok medya kuruluşunun doğruladığı bu görüntülerin, Fransa'daki Yahudi toplum temsilcileri tarafından inkar edilmesine karşı bir tepki olarak, Filistinli sivillerin yaşadığı acıların küçümsenmesinin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik bir söylem olduğu ifade edildi. Ayrıca, Filistinlilerin 'ölümlerinden sonra bile insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları' aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Duruşmasına Katıldı
3
Erzurum'da Müstakil Evde Yangın
4
Yargılama Süreci Başladı: Erdem Kaya'nın PKK Çukurova İlçe Başkanlığına Saldırısı
5
Bahçeli'den FETÖ Elebaşı Gülen Açıklaması
6
Gazze'deki Saldırılarda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Gümüşhane'de Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak