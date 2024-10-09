Fransa, Netanyahu'nun Lübnan Tehditlerini 'Provokasyon' Olarak Değerlendirdi

Fransa'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan halkını Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı saldırılarla tehdit etmesine sert bir yanıt vererek bunu "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Bakan Barrot'un Açıklamaları

Barrot, France 2 televizyonuna konuk olduğu programda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu'nun açıklamalarına dikkat çeken Barrot, "Eğer bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa’nın dostu ve halihazırda kritik bir durumda olan Lübnan kaosa sürüklenebilir," dedi.

Bakan, böyle bir gelişmenin, Lübnan'daki güvenlik sorunlarını daha da artırabileceğinin altını çizerken, "Lübnan'daki durum gerçekten feci," ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun Tehditleri

Netanyahu, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir video mesajında Lübnan halkına hitap ederek, mevcut tehlikeleri ve Gazze’deki durumun yıkıcılığına dikkat çekti. "Gazze'de yaşanan yıkım ve acıya yol açacak uzun bir savaşa sürüklenmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatının olduğunu" belirtti.

İsrail-Lübnan İlişkilerindeki Gerginlik

8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Hizbullah ile devam eden çatışmalar sonucunda, İsrail ordusu Lübnan'a yönelik birçok hava saldırısı gerçekleştirdi. 23 Eylül’den bu yana, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 104’ü çocuk 194’ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi hayatını kaybetti.

Bazı aşırı çıkışlar ve karşılıklı saldırılar sonucunda Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden olmanın sıkıntılarını yaşıyor. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç hareketi başlamışken, Suriye’ye de on binlerce kişinin göç ettiği bildiriliyor.

Bu durum, bölgedeki gerginliğin daha da artmasına ve uluslararası toplumun dikkatini çekmesine neden oluyor.