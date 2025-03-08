Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı

Fransa, Senegal'deki askeri üslerinden ikisini devretti. Daha fazlası için teslim tarihleri belirlenecek.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 04:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 04:27
Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı

Fransa, Senegal'deki Askeri Yerleşkelerini Teslim Ediyor

Fransa, Senegal'deki askeri üslerinden iki tanesini resmi olarak Senegal yetkililerine teslim etti. Dakar Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Marechal' ve 'Saint-Exupery' olarak adlandırılan yerleşkelerin, daha önce yapılan anlaşma gereğince devredildiği belirtildi.

Diğer Üslerin Durumu

Fransa'nın ülkede kalan diğer üç askeri yerleşkesinin teslim tarihleri ise Fransa-Senegal Karma Komitesi tarafından gerçekleştirilecek görüşmelerle belirlenecek.

Senegal Cumhurbaşkanı'ndan Açıklama

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içerisinde Senegal'i terk edeceğini duyurdu.

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