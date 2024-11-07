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Fransa ve Almanya Savunma Bakanları Avrupa'nın Güvenliğini Tartıştı

Fransa ve Almanya'nın savunma bakanları, Paris'te Avrupa'nın güvenliği üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 00:26
Fransa ve Almanya Savunma Bakanları Avrupa'nın Güvenliğini Tartıştı

Paris'te Savunma Görüşmeleri

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından, Avrupa Birliği'nin güvenliği ve savunma geleceği hakkında görüşmek üzere başkent Paris'te bir araya geldi.

Ortak Basın Toplantısı

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lecornu, Avrupa'nın uzun vadeli güvenlik yapısı üzerine meydana gelen krizlerin endişe yaratmaması gerektiğini vurguladı.

Lecornu ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önceki bir konuşmasında, Avrupa’nın sanayi ve güvenlik stratejilerinin dışa bağımlı olmaması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

Güvenlik Perspektifi

Alman mevkidaşıyla, ABD ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını ele aldıklarını belirten Lecornu, "Zorunluluklarımızı belirlemeliyiz" dedi. Onun ifadesine göre, ilk zorunluluk, Fransa'nın 2024-2030 dönem savunma bütçesine uyulmasıdır.

Lecornu, "Ortak güvenliğimiz için farklı siyasi görüş ayrılıklarının üstesinden gelinmeli" diyerek, NATO'nun güçlenmesine katkıda bulunmak gerektiğini ifade etti. Bunun için üye ülkelerin GSYH’lerinin %2'sini savunmaya ayırması gerektiğini ekledi.

Avrupa ve NATO İşbirliği

Fransız Bakan, NATO'nun sadece siyasi değil, aynı zamanda askeri bir ittifak olduğunu aktararak, üye devletlerin savunma planlarını uygulamak için birlikler ve kaynaklar sağladığını bildirdi.

Uluslararası alandaki agresifleşmeye dikkat çeken Lecornu, "Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Fransa ve Almanya'nın savunma sanayileri birbirini tamamlamalıdır" dedi.

Almanya'nın Bakış Açısı

Alman Bakan Pistorius ise Fransa ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtip, Avrupa'nın güvenliği için yeni bir ABD yönetimiyle çalışmanın önemine değindi.

Pistorius, "ABD’nin dikkati Hint-Pasifik bölgesine kayacak, bu nedenle Avrupa'nın bu boşluğu doldurması gerekiyor" dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, İran ve Rusya ile ilgili tutumları konusunda işbirliğinin önemini vurguladı.

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