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Fransa Yeni Hükümet Yasa Dışı Göçmenleri Sınır Dışı Etmeyi Amaçlıyor

Fransa'nın yeni hükümeti, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için sıkı tedbirler alacak.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:28
Fransa Yeni Hükümet Yasa Dışı Göçmenleri Sınır Dışı Etmeyi Amaçlıyor

Fransa Hükümetinden Göç Politikalarında Radikal Değişiklik

Fransa'da yeni hükümet, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak için önemli adımlar atmayı planlıyor.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonunda konuşan Bruno Retailleau, yeni yönetimin göç politikalarında daha sıkı tedbirler alacağının sinyalini verdi.

Bakan Retailleau, "Göçü azaltma konusunda yalnızca yasa dışı göçü değil, yasal göçü de azaltmalı ve kontrolü ele almalıyız," ifadelerini kullandı. Retailleau, bu kontrol sağlanmadığı takdirde insan kaçakçılarının bu alanda etkili olabileceğine dikkat çekti.

Göçmen Gözetim Süresinin Uzatılması

Göçmenlerin gözetim merkezlerinde kalma sürelerinin 210 güne kadar uzatılmasını planlayan Bakan, valilere göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaları için talimatlar vereceğini de duyurdu.

Başbakanın Vurgusu

Fransa Başbakanı Michel Barnier, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte yaptığı konuşmada, "Göç politikamız üzerinde tatmin edici bir kontrole sahip değiliz" diyerek ülkede göç kontrolünü artırmak istediklerini belirtti.

Parçalı Meclis ve Kamu Desteği

Fransa'daki erken genel seçimlerde solcu dört partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi en fazla sandalye sayısını elde etmişti. Ancak hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa ulaşamadığı seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Michel Barnier’i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Merkez sağcı isimlerden oluşan hükümete, meclisin üçüncü büyük grubu olan Ulusal Birlik (RN) desteğini açıklamış, hükümeti düşürmeye yönelik gensoru önergesine katılmayacaklarını belirtmişti.

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