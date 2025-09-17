Funza Hapishanesinde İsyan: 5 Mahkum Öldü, 7 Yaralı

Funza'daki hapishane isyanında 5 mahkum öldü, 7 yaralı; başsavcılık soruşturma başlattı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:43
Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesindeki cezaevinde çıkan yangınlı isyan can aldı

Kolombiya'nın Funza kentindeki hapishanede çıkan isyanda 5 mahkum öldü ve 7 kişi yaralandı.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey, basına yaptığı açıklamada, Funza şehrindeki hapishanede birkaç mahkumun şilte ve yatakları ateşe vererek isyan çıkardığını bildirdi.

Vali Rey, "Olaydan saatler sonra, diğer tutuklular solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar 5 mahkum hayatını kaybetti. İtfaiyeden aldığımız bilgilere göre 7 mahkumun hastanede tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri ve itfaiye olaylara derhal müdahale etti. Başsavcılık, isyanın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı; polis ise hapishane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

