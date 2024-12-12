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G7 Liderlerinden Suriye'nin Egemenliğine Destek Çağrısı

G7 ülkeleri, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliği için uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:25
G7 Liderlerinden Suriye'nin Egemenliğine Destek Çağrısı

G7 Ülkelerinden Suriye'ye Destek Çağrısı

G7 ülkelerinin liderleri, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliği konusunda ortak bir yazılı açıklama yaptı. ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7, ilgili tüm tarafları Suriye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

İtalya'dan Ortak Açıklama

G7 Dönem Başkanı İtalya Başbakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, "Suriye halkına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı'nın ilkeleri doğrultusunda, Suriyelilerin öncülüğünde ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine tam desteğimizi sunuyoruz." denildi.

Golan Tepeleri ve İnsan Hakları Vurgusu

Açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine de değinilerek, "İsrail ile Suriye arasında Golan Tepeleri'nde gözlem yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'ne (UNDOF) desteğimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Güvenilir Bir Geçiş Süreci

G7, hukukun üstünlüğünü, kadın hakları dahil tüm evrensel insan haklarını desteklemeye hazır olduklarını belirterek, güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir hükümete geçiş sürecini destekleyeceklerini vurguladı.

Esed Rejiminin Sorumluluğu

Açıklamada ayrıca, Beşşar Esed rejiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulmasının önemine dikkat çekilerek, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile işbirliği içinde, Suriye'deki kimyasal silah stoklarının güvence altına alınması, beyan edilmesi ve yok edilmesi için çaba gösterileceği belirtildi.

Suriye Halkının Yanındayız

G7 liderleri, "Esad rejiminin yıllar süren zulümlerinin ardından, Suriye halkının yanındayız." diyerek terör ve her türlü şiddet içeren aşırılığı kınadı. Suriye’nin yönetiminde rol alanların, tüm Suriyelilerin haklarına saygı göstereceğine ve ülkenin yeniden inşası için gerekli adımları atacağına inandıklarını ifade ettiler.

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