G7 Ülkeleri Lübnan'daki Gerilimi ve UNIFIL Güvenliğini Tartıştı

G7 Ülkeleri Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

G7 ülkelerinin savunma bakanları, Lübnan'da son günlerde artan gerilim ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güvenliğine yönelik tehditlerden kaygı duyduklarını dile getirdi.

Ortak Bildiri Yayınlandı

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 üyelerinin savunma bakanları, Napoli'deki ilk G7 Savunma Bakanları toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki İnsani Kriz ve Siyasi Süreç

G7 bildirisi, Gazze'deki insani krizin önlenmesi için gerekli siyasi sürecin başlatılmasının önemini vurguladı. Bildiride, kalıcı bir ateşkese ulaşılması için çalışmaların devam etmesi gerektiği belirtildi.

Lübnan'daki Güvenlik Tehditleri

G7'nin ortak bildirisinde, Lübnan'daki durum ve gerilimin daha da tırmanma olasılığı konusunda kaygı dile getirildi. UNIFIL'in güvenliğine yönelik tehdidin altı çizilerek, barış güçlerinin korunmasının tüm taraflara ait bir görev olduğu ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi Kararları

Bildiride, BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararına destek verildiği ve iki devletli çözüme giden sürecin destekleneceği taahhüt edildi.

Askeri İşbirliği Endişeleri

G7 ülkeleri, Çin ve Kuzey Kore'nin Rusya ile askeri işbirliğiyle ilgili derin endişelerini dile getirdi. İran ve Rusya arasındaki askeri ilişkilerin yoğunlaşması da ele alındı.

Tayvan Boğazı'ndaki Gelişmeler

Bildiride, Tayvan Boğazı'ndaki barışın uluslararası güvenlik için önemli olduğuna vurgu yapıldı. G7, Çin'in kışkırtıcı eylemlerine karşı kaygı duyduğunu ifade etti.