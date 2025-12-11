DOLAR
Ağrı Dağı'nda Kar Altında Zorlu Tırmanış: 9 Dağcı Zirveye Yürüdü

Ağrı Dağı'nda etkili kar yağışına rağmen 9 kişilik ekip, rehber Cuma Saltık öncülüğünde zorlu kar örtüsünde zirveye tırmandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:10
Ağrı Dağı'nda Kar Altında Zorlu Tırmanış: 9 Dağcı Zirveye Yürüdü

Ağrı Dağı'nda Kar Altında Zorlu Tırmanış

Rehber Cuma Saltık ile 9 kişilik ekip zirveye yürüyor

Ağrı Dağı, yılın her döneminde dağcıları çeken doğal bir merkez olmaya devam ediyor. Etkili kar yağışına rağmen bugün bölgedeki dağcılar karla kaplı arazide tırmanışa geçti.

Terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan dağda, 9 kişilik dağcı grubu zirveye ulaşmak için yürüyüşünü sürdürüyor. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen ekip ilerleyişini kararlı bir şekilde sürdürdü.

Tırmanış, yerel rehber Cuma Saltık öncülüğünde başladı. Dağcıların karla kaplı sarp bölgelerdeki ilerleyişi ve ekip çalışması gazeteciler tarafından görüntülendi.

Türkiye’nin çatısı olarak anılan ve bazı inançlarda kutsal kabul edilen Ağrı Dağı’ndaki bu tırmanış, hem fiziki dayanıklılık hem de koordinasyon gerektiren bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Yetkililer ve rehberler, olumsuz hava koşullarında güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor; dağcıların ekipman ve rehber eşliğinde hareket etmesi tavsiye ediliyor.

AĞRI DAĞI'NDA KAR ALTINDA ZORLU TIRMANIŞ BAŞLADI

AĞRI DAĞI’NDA KAR ALTINDA ZORLU TIRMANIŞ BAŞLADI

