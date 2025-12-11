DOLAR
Tuğyan Gözaltında: Annesi Güllü'nün Cenazesinde Gözyaşları

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan, annesi Güllü'nün cenaze töreninde gözyaşları içinde görüntülendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:07
Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan, annesi Güllü'nün cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Kalabalık içinde uzun süre gözyaşı döken Tuğyan, törende duygularını kontrol etmekte zorlandı.

Cenazede Dikkat Çeken Anlar

Törene katılanlar, Tuğyan'ın cenazedeki hali karşısında üzgün ve şaşkın ifadeler gösterdi. Olayla ilgili soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu.

