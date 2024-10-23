G7 Ülkeleri, Ukrayna'ya 50 Milyar Dolar Kredi Sağlayacak

G7'den Ukrayna'ya Destek

Fünf hala, G7 ülkeleri, yıl sonunda kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi sağlamayı taahhüt etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bazı önemli noktaları aktararak, ABD'nin bu bütçenin 20 milyar dolarlık kısmına katkıda bulunacağını duyurdu.

Yellen'ın Açıklamaları

Yellen, Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile gerçekleştirilen imza töreninde, ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğinin tam devam edeceğini vurguladı. Yellen, kredinin geri ödenmesi için kaynak olarak, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanılacağını belirtti. Bu durum, savaşın maliyetinin ABD ve Avrupa'daki vergi mükelleflerine değil, Rusya'ya yüklenmesine imkan tanıyacak.

"Geri ödemenin kaynağı, ABD veya Ukrayna vergi doları değil, Rusya'nın dondurulan varlıkları olacak," diyen Yellen, bu süreçte katıldıkları ortak bildiri imzasının önemini vurguladı.

Ulusal Çıkar ve Güvenlik Açıklamaları

Yellen, Ukrayna’nın desteklenmesinin ABD'nin ulusal çıkarları için hayati önem taşıdığinin altını çizerken, Ukrayna’nın saldırıya uğramasının NATO müttefikleri için de bir tehdit oluşturabileceğini belirtti. Bununla birlikte, Ukrayna’ya sağlanan silah ve mali desteğin de devam edeceğini ekledi. Aynı zamanda, uygulanan yaptırımlarla Rusya'nın savaş için ihtiyaç duyduğu kaynakların kısıtlanması gerektiğini ifade etti.

Marchenko’nun Görüşleri

Marchenko, ülkesi adına yaptığı konuşmada, "demokratik ulusları işgal etme niyetinde olan herkesin bunun bedelini ödemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın varlıklarından elde edilen gelirlerin, Ukrayna ekonomisini canlandırmak ve kamu harcamalarını desteklemek için kullanılabileceğini belirten Marchenko, AMERİKAN vergi mükelleflerinin paralarının kullanılmasının istenmediğini vurguladı.

Toplantının sonunda, Yellen ve Marchenko ortak bildiriyi imzaladı.