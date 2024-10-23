DOLAR
34,26 -0,08%
EURO
36,98 0,02%
ALTIN
2.993,51 1,02%
BITCOIN
2.275.552,87 1,67%

G7 Ülkeleri, Ukrayna'ya 50 Milyar Dolar Kredi Sağlayacak

G7, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 50 milyar dolar kredi sağlamayı taahhüt etti. ABD, bu katkının 20 milyar dolarlık kısmını üstleniyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:44
G7 Ülkeleri, Ukrayna'ya 50 Milyar Dolar Kredi Sağlayacak

G7'den Ukrayna'ya Destek

Fünf hala, G7 ülkeleri, yıl sonunda kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi sağlamayı taahhüt etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bazı önemli noktaları aktararak, ABD'nin bu bütçenin 20 milyar dolarlık kısmına katkıda bulunacağını duyurdu.

Yellen'ın Açıklamaları

Yellen, Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile gerçekleştirilen imza töreninde, ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğinin tam devam edeceğini vurguladı. Yellen, kredinin geri ödenmesi için kaynak olarak, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanılacağını belirtti. Bu durum, savaşın maliyetinin ABD ve Avrupa'daki vergi mükelleflerine değil, Rusya'ya yüklenmesine imkan tanıyacak.

"Geri ödemenin kaynağı, ABD veya Ukrayna vergi doları değil, Rusya'nın dondurulan varlıkları olacak," diyen Yellen, bu süreçte katıldıkları ortak bildiri imzasının önemini vurguladı.

Ulusal Çıkar ve Güvenlik Açıklamaları

Yellen, Ukrayna’nın desteklenmesinin ABD'nin ulusal çıkarları için hayati önem taşıdığinin altını çizerken, Ukrayna’nın saldırıya uğramasının NATO müttefikleri için de bir tehdit oluşturabileceğini belirtti. Bununla birlikte, Ukrayna’ya sağlanan silah ve mali desteğin de devam edeceğini ekledi. Aynı zamanda, uygulanan yaptırımlarla Rusya'nın savaş için ihtiyaç duyduğu kaynakların kısıtlanması gerektiğini ifade etti.

Marchenko’nun Görüşleri

Marchenko, ülkesi adına yaptığı konuşmada, "demokratik ulusları işgal etme niyetinde olan herkesin bunun bedelini ödemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın varlıklarından elde edilen gelirlerin, Ukrayna ekonomisini canlandırmak ve kamu harcamalarını desteklemek için kullanılabileceğini belirten Marchenko, AMERİKAN vergi mükelleflerinin paralarının kullanılmasının istenmediğini vurguladı.

Toplantının sonunda, Yellen ve Marchenko ortak bildiriyi imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
2
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
3
CHP Genel Başkanı Özel’den Terör Saldırısı Açıklaması
4
Avrupa Ülkeleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
5
Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal Edildi
6
TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Şehitlerin Kimlikleri Açıklandı
7
İsrail Ordusundan Al Jazeera Gazetecilerine Hedef Gösterme

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak