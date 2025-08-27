DOLAR
Galata Köprüsü'nde 'Bul Karayı' Operasyonu: Tahsin K. Gözaltında

Galata Köprüsü'nde 'Bul karayı al parayı' oynatan şüpheli Tahsin K., sosyal medyadaki görüntüler üzerine Ahlak Büro ekiplerince gözaltına alındı; 8 suç kaydı var.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:54
Galata Köprüsü'nde kumar operasyonu: Tahsin K. yakalandı

Sosyal medya görüntüleri ihbari harekete geçirdi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün Galata Köprüsü'nün Beyoğlu kesiminde sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, ' Bul karayı al parayı ' oyunu oynattığı iddia edilen Tahsin K.'yi, oyunda kullandığı eşyalarla birlikte gözaltına aldı.

Şüphelinin toplam 8 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, savcılığa sevk edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

