Galata Kulesi'nde 12 Dev Adam Final Heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin, 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının İstanbul'un kalbinde, tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Coşkumuzu paylaşmak, heyecanımıza ortak olmak için seni de bu tarihi ana davet ediyoruz. Galata Kulesi saat 21.00. Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al. Tarihi kulenin gölgesinde, tek yürek olalım."