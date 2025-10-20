Galata Kulesi Pembe Işıkla Meme Kanserine Dikkat Çekti

Galata Kulesi, Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında pembe ışıkla aydınlatıldı, farkındalık mesajları yansıtıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:36
İstanbul'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları sürüyor

Galata Kulesi, meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.

Kansersiz Yaşam Derneğinin girişimiyle "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması devam ediyor.

Kulenin yüzeyine ayrıca "etrafındaki her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor" ve "korkma, kontrol et, yaşam senin elinde" ifadeleri yansıtıldı.

Işık gösterisini ilgiyle izleyen vatandaşlar, kule önünde cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Galata Kulesi meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

