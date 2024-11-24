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Galler'de Bert Fırtınası Nedeniyle Sel Felaketi: Evler ve Yollar Sular Altında

Galler'de Bert Fırtınası şiddetli yağışlara neden oldu, evler ve yollar sular altında kaldı. 400'e yakın sel uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:01
Galler'de Bert Fırtınası Nedeniyle Sel Felaketi: Evler ve Yollar Sular Altında

Galler'de Fırtına Sonrası Sel Felaketi

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de etkili olan Bert Fırtınası, şiddetli yağışlarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Ülke genelindeki çeşitli bölgelerde evler ve yollar sular altında kaldı.

Sel Uyarıları ve Sosyal Medya Görüntüleri

Galler'de, fırtınanın ve ardından gelen yağışların yol açtığı zararlar nedeniyle 40'tan fazla sel uyarısı yayınlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Pontypridd kentindeki bazı yollar, evler ve araçların sular altında kaldığı gözlemlendi.

Acil Durum Ekiplerinin Müdahalesi

Taff Nehri kıyısındaki bölge sakinlerinin, su baskını sonucu sular altına kalan evlerinden suyu boşaltma çabaları dikkat çekti. Ayrıca, acil durum ekipleri, fırtınanın neden olduğu toprak kaymaları sonrası Treorchy ile Nantymoel arasındaki A4106 yoluna müdahalede bulundu.

Kaybolan Kişi ve Sel Suları

Kuzey Galler Polisi, fırtına sırasında Conwy Nehri'nde kaybolan bir erkeğe ait cesedin bulunduğunu bildirdi. Bu durum, bölgenin ne kadar ciddi bir sel felaketi yaşadığını gözler önüne seriyor.

Birleşik Krallık'ta Genel Durum

Birleşik Krallık genelinde, fırtına nedeniyle 400'e yakın sel uyarısı yapıldığı belirtiliyor. Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının akşama kadar devam etmesi ve çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği bildirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle seyahatlerde aksaklıklar yaşanabileceği, su baskınlarının olabileceği ve rüzgar hızının saatte 113 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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