Gana'daki Çatışmada 8 Yolcu Hayatını Kaybetti

Gana'da Çatışma: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Afrika’nın Batısında yer alan Gana'nın Upper East bölgesinde, iki grup arasında çıkan anlaşmazlık sonucu çatışmalar yaşandı. Bawku şehrinde, bölge şefliği meselesinden dolayı çatışan gruplar, yolcu taşımakta olan bir minibüsü hedef aldı.

Olayın Ayrıntıları

Alınan haberlere göre, minibüsle yolculuk eden 8 kişi, Bolgatanga-Tamale kara yolunda yaşanan saldırılarda hayatını kaybetti. Çatışmaların yoğunlaştığı bu bölgede, yolcuların arada kalması sonucunda trajik bir olay meydana geldi.

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Olayın ardından Gana İçişleri Bakanlığı, Bawku bölgesindeki güvenlik sorunları nedeniyle akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bakanlık, hükümetin Bawku ve çevresinde halkın güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri alma kararlılığında olduğunu ifade etti.