GastroAkademi ile Bulgaristan'da Sezonluk Turizmciler Burgaz'ta İş Bulacak

GastroAkademi ile Bulgaristan'da sezonluk turizmciler Burgaz'ta iş bulacak

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hibesini alarak 2022'de kurulan GastroAkademi Eğitim Mutfağı çalışmalarına devam ediyor. Sektöre mesleki yeterliliğe sahip, istihdam edilebilir personel kazandırmayı hedefleyen merkez, artık uluslararası alana hizmet vermeye hazırlanıyor.

Protokol imzalandı, Burgaz'ta sezonluk istihdam hedefleniyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda ETSO ile Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle yaklaşık 30 kursiyer Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sezonluk çalışabilecek.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, törende protokolün Bulgaristan'da çalışmak isteyen gençlere istihdam sağlayacağını belirtti. Irmak, aşçı, aşçı yardımcılığı, hizmet sektörü ve garsonluk kurslarını tamamlayan gençlerin Burgaz'da otel ve restoranlarda çalışacağını, 'bu eğitim iş garantili olacak' dedi. Ayrıca Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu'nun vize işlemlerinde yardımcı olacağını söyledi.

TRAKYAKA'nın hedefleri ve bölgesel işbirliği

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın gastronomisini geliştirmek ve bu zenginliği ortaya koymak için teknik personel yetiştirme ve istihdam olanakları oluşturduklarını vurguladı. Şahin, Edirne turizmi ve gastronomisinin önemine dikkat çekerek Burgaz'ın da turizm açısından kritik bir şehir olduğunu ve protokolün hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Todor Demirkov protokolün iki şehir için hayırlı olmasını diledi ve çalışmalara en kısa sürede başlanacağını bildirdi. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaparak protokolün Bulgaristan için değerli olduğunu kaydetti.

Eğitim takvimi ve işbaşı

Kursiyerlerin eğitimi Ocak ayında başlayacak ve Mart ayında sona erecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Mayıs ayında Burgaz'daki otel ve restoranlarda işbaşı yapması planlanıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Bulgaristan'ın Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası arasında GastroAkademi Eğitim Mutfağı kursları ve istihdama yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Törene Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska (sağda), ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak (sağ 2), TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin (solda) ve Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Todor Demirkov (sol 2) katıldı.