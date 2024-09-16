Gazi Kapan Sayıştay Daire Başkanlığına Atandı

Gazi Kapan Sayıştay Daire Başkanlığına Seçildi

Bugün düzenlenen Sayıştay Genel Kurulu toplantısında, 1. Daire Üyesi Gazi Kapan, Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Kapan'ın Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Sayıştay'dan yapılan resmi açıklamalara göre, Gazi Kapan, 2 Şubat 1969 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladı ve 1989 yılında mezun oldu. Ardından 2004 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezuniyet elde etti.

Kapan’ın Görev Geçmişi

Kapan, kariyerine 1990 yılında Maliye Bakanlığı’nda Milli Emlak Kontrolörü olarak başladı. 1996-1997 yılları arasında ise Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı Vekilliği yaptı. 1997-2001 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda tekrar Milli Emlak Kontrolörü olarak görev aldı. 2001-2004 yılları arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı ve 2004-2009 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Devlet Malzeme Ofisi ve Sayıştay Üyeliği

2009 yılında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Kapan, bu görevde dayanıklılık gösterdi. 2011 yılında TBMM Genel Kurulu tarafından Sayıştay üyeliğine seçildi.

Aile Hayatı

Kapan, evli ve iki çocuk babasıdır. Görevdeki yeni rolünde ona başarılar dileriz.