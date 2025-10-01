Gaziantep İslahiye'de 50 Afetzede İş Yeri Hak Sahiplerine Teslim Edildi

İslahiye'de yapımı tamamlanan 50 iş yeri, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören esnafa teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:31
Küçük Sanayi Sitesi'nde 100 metrekarelik 80 iş yerinden 50'si tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan 50 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 100 metrekarelik 80 iş yerinden 50'sinin yapımı tamamlandı. Bunların anahtarları, depremde iş yerleri yıkılan esnafa verildi.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde en fazla mağduriyet yaşayan kesimlerden birinin de sanayi esnafı olduğunu belirterek, yeni iş yerlerinin esnafın yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Yetim ise yeni iş yerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaporta ustası Murat Yılmaz da "2,5 yıl sonra iş yerine kavuştum. Bu vesileyle hayata yeniden bağlandım. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan 50 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.

