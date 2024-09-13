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Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Tarihi Eserler Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde önemli tarihi eserlerin ülkeye kazandırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:49
Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Tarihi Eserler Tanıtıldı

Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Tarihi Eserler Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Festivale bağlı olarak, Boubon Antik Kenti'nden getirilen iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykeli dahil olmak üzere 14 tarihi eser, uzun bir sürecin ardından yeniden ülke topraklarına kazandırıldı.

Kültürel Mirasın Değeri

Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, "Çeşitli dönemlere ait seramikler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançerden oluşan bu eserler, milletimizin kültürel mirasının önemli parçalarıdır" dedi. Büyük bir özveri ile çalışıldığını vurgulayan Bakan, bu eserlerin Türkiye'nin tarihi zenginliklerini koruma kararlılığı ile elde edildiğini belirtti.

Gaziantep'in Turizm Potansiyeli

Kültür Yolu Festivali'nin 16 şehirde yapılacağını söyleyen Ersoy, "Bu festivaller, ülkemizin marka değerine büyük katkı sağlarken, Türkiye'nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtıyor" dedi. Ayrıca, Gaziantep'in sahip olduğu tarihi ve gastronomik zenginliklerin uluslararası düzeyde tanıtılmasının önemine değindi.

Festival Programı ve Katılımlar

Festivalin başlangıç tarihi 14 Eylül 2023 olarak açıklandı. Program boyunca konserler, sergiler ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Etkinliğe katılım sağlayacak sanatçı sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekildi.

Geçmişe Dönüş ve Gelecek Vizyonu

Nuri Ersoy, geçmişte doğru değerlendirilmeyen turizm potansiyeline bugün daha güçlü bir şekilde yaklaşarak, Türkiye'yi dünya turizminde ilk 5 ülke arasına yerleştirme hedefinin altını çizdi. "Türkiye, turizmdeki çeşitliliği ile büyümeye devam ediyor" diyen Ersoy, Gaziantep'in sadece Türkiye değil, dünya çapında önemli bir gastronomi merkezi haline geldiğini belirtti.

Tarihi Eserlerin İadesi

Bakan, özellikle Manhattan Bölge Savcılığı ve A.B.D. İç Güvenlik Soruşturma Birimi'ne teşekkür ederek, yapılan çalışmalardan sonra 2024 yılına kadar 35 eserin daha Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Sonuç ve Teşekkürler

Etkinliğe katılan Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer katılımcılara teşekkür eden Ersoy, Gaziantep’in marka değerine katkı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy, festivalin başarılı geçmesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlik kapsamında, Zeugma Mozaik Müzesi ziyareti sırasında, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak...

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak...

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak...

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak...

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak...

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanına katılarak konuşma yaptı.

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