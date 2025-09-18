Gaziantep Nurdağı'nda Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı'nda Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Jandarma operasyonunda dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada izinsiz arama yaptığını tespit ettikleri kişileri suçüstü yakaladı.

Operasyonda, arazide define bulmak amacıyla izinsiz arama yaptığı belirlenen S.Y. ve G.G. isimli şüpheliler suçüstü gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve çevrede yapılan aramada; 2 dedektör ile kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri halen sürüyor.