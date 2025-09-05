Gaziantep'te 1001 medikal malzeme engellilere dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle, aralarında akülü tekerlekli sandalye ve beyaz bastonun da bulunduğu 1001 medikal malzeme engellilere teslim edildi.

Tören, Emekliler Lokali'nde yapıldı. Program, Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde eğitim alan görme engelli Metehan Toprak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte, Aktif Yaşam Merkezi'nin kursiyerlerinden oluşan "Çınarlarımızdan Nağmeler" korosu sahne aldı; görme engelli çocuklardan oluşan "Minik Melekler" grubu sevilen türküleri seslendirdi.

Fatma Şahin: "Engelli tanımını değiştirdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'i engelsiz kent yapma kararlılıklarını vurguladı. Şahin konuşmasında, "Engelli, yeni engeller çıkaran, çocukları aç bırakan (Binyamin) Netanyahu'dur. Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel, nasırlaşmış, vicdansız yüreklerdedir, yaşı akmayan gözlerdedir. Engelli tanımını değiştirdik. O yüzden bu şehri engelli dostu, engelsiz kent şehri yapacağız. Eğitimdeki engeli kaldırmak için büyük gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

Şahin, açılan sanat ve meslek eğitim kurslarıyla engellilere fırsat eşitliği sağlandığını belirterek, "Eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik, her biriyle alakalı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şehri engelli dostu, emekli dostu, yaşlı dostu, aile dostu, insan dostu bir şehir yapana kadar durmadan çalışacağız." dedi. Ayrıca hazırladıkları yeni projeyle işitme cihazını Gaziantep'te üreteceklerini müjdeledi.

Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi'den istihdam vurgusu

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engellilere fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceklerini söyleyerek, Gaziantep'teki merkezlerde eğitim alan 1100 engellinin özel sektörde istihdam edildiğini aktardı.

Törende dağıtılan malzemeler arasında tekerlekli sandalye, hasta taşıma liftleri, beyaz baston, konuşan saat ve bebek sesi algılayıcı cihazlar gibi ürünler yer aldı.