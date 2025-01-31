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Gaziantep'te 11 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Manavın Yargılanmasına Devam Edildi

Gaziantep'te 11 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın ölümüyle sonuçlanan tüfekli saldırının duruşması devam etti, sanık suçunu kabul etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:03
Gaziantep'te 11 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Manavın Yargılanmasına Devam Edildi

Gaziantep'te 11 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Manavın Yargılanmasına Devam Edildi

Gaziantep'te tüfekle ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan manavın yargılandığı dava sürüyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mühsün Taşkın, maktul Emir Baki Bayındır'ın ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Sanığın İfadeleri ve Aile'nin Şikayeti

Tutuklu sanık Taşkın, tanıkların beyanlarını reddetti. Gözlerinin iyi görmediğini belirterek, "Karanlık olduğu için kime sıktığımı bilmiyorum. Bir el ateş ettim. Çocuklar bana el kol hareketi yaptı. Suçumu kabul ediyorum." şeklinde konuştu. Maktulün ebeveynleri, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Tanınca Olayı Anlatan Tanığın İfadesi

Tanık Yunus Kalay, olay günü maktul Emir Baki ile buluştuklarını ve olayın yaşandığı sokağa gezmeye gittiklerini anlattı. Kalay, "Sokağa gittiğimizde diğer çocuklar sanığa el kol hareketi yapıyordu. Sanık pompalı tüfekle bizim bulunduğumuz yöne doğru ateş etti. Olay anında sırtımız dönüktü. Ben kaçmayı başardım." dedi.

Davanın Gelişmeleri

Mahkeme heyeti, olayı gören diğer tanıkların dinlenmesine ve eksik raporların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 14 Mart 2025'e erteledi.

Olayın Arka Planı

Olay, 28 Ağustos 2024'te Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Manav Mühsün Taşkın, bir grup çocuğa tüfekle ateş açmış ve bu esnada Emir Baki Bayındır, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından zanlı tutuklanmıştı.

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