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Gaziantep'te Depremzededen Acı Haber

Gaziantep'te bir apartmanın ikinci katından düşen 69 yaşındaki Ali Yıldırım hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:36
Gaziantep'te Depremzededen Acı Haber

Gaziantep'te Depremde Yaşanan Trajik Olay

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin ardından yaşanan bir kaza, bir hayatı daha kaybettirdi.

Olayın Detayları

Dervişpaşa Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası ağır hasar gören 6 katlı bir apartmanın ikinci katına çıkan Ali Yıldırım (69), dengesini kaybederek zemine düştü. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralanan Yıldırım'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü kaza, depremzedelerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi, hayatını...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi, hayatını...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi, hayatını kaybetti.

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