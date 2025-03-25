Gaziantep'te Geleneksel Bayram Kömbesi Yapımı Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geleneksel bayram kömbesi yapımı sürüyor. İşte detaylar ve kömbenin çeşitleri.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:43
Gaziantep'te Geleneksel Bayram Kömbesi Yapımı Devam Ediyor

Gaziantep'te Geleneksel Bayram Kömbesi Yapımı

Ramazan ayının son haftasında başlayan geleneksel "bayram kömbesi" yapımı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devam ediyor.

Şehrin özel bayram lezzetleri arasında yer alan kömbe, İslahiye'de bir asrı aşkın süredir yaşatılan bir gelenek. Geçmişte evlerde sabaha kadar hazırlanan kömbe, günümüzde pide fırınlarında yapılmakta.

Fırınlarda Kömbe Üretimi

İslahiye'de kömbe yapımına arife gününe kadar devam ediliyor. Fırın işletmecisi Yusuf Yenici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde iş yerinin yıkıldığını, ancak devlet desteğiyle 5 ay önce yeni fırınlarını hizmete sunduğunu belirtti.

Geleneksel üretime devam ettiklerini ifade eden Yenici, müşterilerin taleplerine göre zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı ve cevizli gibi çeşitli kömbe seçenekleri sunduklarını aktardı.

Aynı zamanda, hazır almak istemeyen müşterilere, evde hazırladıkları kömbeyi ücret karşılığında fırınlarında pişirdiklerini söyleyen Yenici, uzun süre dayanması nedeniyle yurt içi ve dışından kömbe talepleri aldıklarını dile getirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan geleneksel "bayram kömbesi"...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan geleneksel "bayram kömbesi" yapımı sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan geleneksel "bayram kömbesi"...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan geleneksel "bayram kömbesi" yapımı sürüyor.

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