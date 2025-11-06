Gaziantep'te Havalimanına Giderken Kaza: Silaj Kamyonuna Çarpan Otomobilde 3 Ölü

Gaziantep'te silaj yüklü kamyona çarpan otomobilde, Umreden dönen yakınlarını karşılamaya giderken 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:44
Kaza ve Yaşamını Yitirenler

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, gece saatlerinde meydana gelen kazada, silaj yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde üç kişi hayatını kaybetti.

Kazada, sürücü Nuri Akkurt (43) yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil, önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona çarptı. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt, annesi Rahime Akkurt (65) ve yakın akrabaları Cemile Akkurt (53) yaşamını yitirdi.

Yürek Burkan Detay

Olayla ilgili ortaya çıkan bilgiye göre, kazada hayatını kaybedenler Umreden dönen Nuri Akkurt’un eşi ve diğer akrabalarını karşılamak için Gaziantep Havalimanı’na gitmek üzere yoldaydı. Bu planı yerine getirirken yaşanan kaza bölgedeki yakınlarını ve yetkilileri derinden etkiledi.

Cenaze İşlemleri ve Soruşturma

Ölenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından, Kahramanmaraş’ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazaya ilişkin soruşturma yetkililer tarafından devam ediyor.

