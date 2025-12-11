Gaziantep'te İki İş yerine Ateş: 5 Şüpheli Yakalandı
Operasyon ve ele geçirilenler
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerine silahla ateş eden şahısları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 kişi, bulundukları adreslerde gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 84.66 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
