Gaziantep'te İki İş yerine Ateş: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde iki iş yerine ateş eden 5 kişi, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı; 2 ruhsatsız tabanca ve 84.66 gr uyuşturucu ele geçirildi.