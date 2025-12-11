DOLAR
Gaziantep'te İki İş yerine Ateş: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde iki iş yerine ateş eden 5 kişi, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı; 2 ruhsatsız tabanca ve 84.66 gr uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:02
Operasyon ve ele geçirilenler

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerine silahla ateş eden şahısları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kişi, bulundukları adreslerde gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 84.66 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

