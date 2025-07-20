Gaziantep'te Jandarma Antep Fıstığı Hasadında Nöbette

Gaziantep'te Jandarma Antep Fıstığı İçin Nöbet Tutuyor

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma, Antep fıstığı için nöbete başladı. Valilikten gelen açıklamaya göre, bu yerel ürün, vatandaşların önemli bir geçim kaynağı olması sebebiyle korunmakta.

açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş, Trafik ve Komando Timlerinin, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla nöbet tuttukları ifade edildi.

Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Açıklama detaylarında, "Üreticimizin emeklerini korumak ve hırsızlık olaylarını önlemek için Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde yaya ve motorlu devriye denetimlerine başladık. Bu denetimler, havadan drone destekli olarak da sürdürülüyor." denildi.

Fıstık sezonunun başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri, komando timlerinin katılımıyla daha da artırıldı. Bu önlemler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama, suçlarla mücadele açısından kritiktir.

Alınan tedbirlerin çiftçilerin mağduriyetini en aza indirmeyi ve emek hırsızlıklarını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete başladı.

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete başladı.