DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.763.323,29 -0,19%

Gaziantep'te Jandarma Antep Fıstığı Hasadında Nöbette

Gaziantep'te jandarma, Antep fıstığı hasat sezonu için güvenlik önlemlerini artırdı ve nöbete geçti.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 12:21
Gaziantep'te Jandarma Antep Fıstığı Hasadında Nöbette

Gaziantep'te Jandarma Antep Fıstığı İçin Nöbet Tutuyor

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma, Antep fıstığı için nöbete başladı. Valilikten gelen açıklamaya göre, bu yerel ürün, vatandaşların önemli bir geçim kaynağı olması sebebiyle korunmakta.

açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş, Trafik ve Komando Timlerinin, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla nöbet tuttukları ifade edildi.

Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Açıklama detaylarında, "Üreticimizin emeklerini korumak ve hırsızlık olaylarını önlemek için Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde yaya ve motorlu devriye denetimlerine başladık. Bu denetimler, havadan drone destekli olarak da sürdürülüyor." denildi.

Fıstık sezonunun başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri, komando timlerinin katılımıyla daha da artırıldı. Bu önlemler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama, suçlarla mücadele açısından kritiktir.

Alınan tedbirlerin çiftçilerin mağduriyetini en aza indirmeyi ve emek hırsızlıklarını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete...

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete başladı.

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete...

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete başladı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 9. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi Ziyaret Etti
3
Sinop'ta Orman Yangını: 8 Dönüm Alan Zarar Gördü
4
Tekirdağ'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
6
Bakan Kurum, Malatya'da Depremzede Aileye Ziyarette Bulundu
7
Bakan Işıkhan Muş'ta Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda Terörsüz Türkiye Vizyonunu Açıkladı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı