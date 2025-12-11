Gaziantep’te Kışın Şifası: Şiveydiz Doğal Antibiyotik Olarak Öne Çıkıyor

Gaziantep’te kışın şifası: Şiveydiz sofraların vazgeçilmezi

Gaziantep’te kış mevsiminin başlamasıyla birlikte şiveydiz, gribal enfeksiyonlara karşı adeta doğal ilaç olarak sofralardaki yerini almaya başladı. İçeriğindeki soğan ve sarımsak nedeniyle sıkça "doğal antibiyotik" diye nitelendirilen tescilli lezzet, soğuk havalarda vatandaşların tercihi oluyor.

Alternatif bir kış yemeği

Gastronomi kimliğiyle dünyaya açılan Gaziantep mutfağının öne çıkan kış yemeklerinden olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat yemeklerini tüketmeyenler için de önemli bir alternatif sunuyor. Yoğurt, et, nohut, taze soğan ve sarımsakla hazırlanan bu yemek, özellikle bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kentte Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Şiveydiz Restoran kış sezonuyla birlikte menüsünde bu özel lezzete yer verdi. Restoranda şiveydiz porsiyonu 200 TL’den satışa sunuluyor.

Usta Şengül Şimşek anlattı: Yapılışı ve püf noktaları

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Şiveydiz Restoran’ında usta olarak görev yapan Şengül Şimşek, yemeğin yapım sürecini ve püf noktalarını şöyle aktardı:

"Şiveydiz, Gaziantep yöresine ait, yoğurtla hazırlanan; bol soğan ve sarımsak kullanılan, kışın doğal antibiyotik olarak görülen bir yemektir. Soğan ve sarımsağı genellikle bahçelerimizden toplarız. Daha sonra temizleyip jülyen şeklinde doğruyoruz. Önce haşlama aşamasından geçiriyoruz. Et ve nohutla birlikte pişirdiğimiz bu özel karışım, Gaziantep mutfağının tescilli lezzetlerinden biridir."

Şimşek, malzemelerin hazırlanışını detaylandırarak, "Soğan ve sarımsakların baş ve uç kısımlarını temizledikten sonra beyaz kısımlarını jülyen şeklinde doğruyoruz. Et ve nohutu ayrı bir şekilde pişirip daha sonra bu karışıma ekliyoruz. Ardından soğan ve sarımsağı yemeğe katıyoruz. Son olarak, köy yoğurdundan hazırladığımız süzme ve kaynatılmış yoğurdu yemeğe ekleyerek buluşturuyoruz. Böylece ortaya kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan şiveydiz çıkıyor" diye konuştu.

Şifa kaynağı olarak tavsiye ediliyor

Usta Şimşek, yemeğin sağlığa etkilerini vurgulayarak, "Bu yemek kışın tüketilir, çünkü soğan ve sarımsağın taze olduğu dönem kış aylarıdır. Bu nedenle şiveydiz bir kış yemeğidir. Aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir, şifa kaynağıdır. Herkese tavsiye ederiz. Grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok kış hastalığına iyi gelir. Bu nedenle özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmelidir. Çocuklarımıza da öneriyoruz. Şimdiki nesil eski geleneksel yemekleri pek tanımıyor. Şiveydiz gibi ana yemekler zamanla unutulmaya başladı. Biz de bu yemeklerin yeniden hatırlanmasını, güncel hale gelerek tüketilmesini istiyoruz. Çünkü hem vitamin bakımından zengin hem de hastalıklardan koruyucu özelliği olan doğal bir antibiyotik niteliğinde" dedi.

Şiveydiz, Gaziantep’in kış mutfağının hem lezzet hem de sağlık kaynağı olarak şehirdeki yerini korumaya devam ediyor.

KENTTE ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NE BAĞLI ŞİVEYDİZ RESTORAN'DA KIŞ SEZONUYLA BİRLİKTE MENÜDE YERİNİ ALAN BU ÖZEL YEMEĞİN PORSİYONU 200 TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NE BAĞLI ŞİVEYDİZ RESTORAN'INDA USTA OLARAK ÇALIŞAN ŞENGÜL ŞİMŞEK, YEMEĞİN PÜF NOKTALARINI ANLATTI.