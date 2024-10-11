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Gaziantep’te Motosiklet Kazası: 1 Kayıp, Görüntüler Ortaya Çıktı

Gaziantep’teki trajik motosiklet kazasının görüntüleri, 12 gün sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:15
Gaziantep’te Motosiklet Kazası: 1 Kayıp, Görüntüler Ortaya Çıktı

Gaziantep’te Motosiklet Kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 30 Eylül tarihinde meydana gelen ve 18 yaşındaki Furkan Nahsanoğulları'nın hayatını kaybetmesine yol açan motosiklet kazasına dair yeni görüntüler elde edildi.

Kaza Detayları

Amanos Dağları'ndan Üçkoz Yaylası'na doğru seyahat eden Furkan Nahsanoğulları, virajda karşı yönden gelen B.L. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç motosikletçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Görüntüler Ortaya Çıktı

Olay anı, Nahsanoğulları'nın motosikletindeki yolcu arkadaşının cep telefonuyla kayıt altına alındı. Kayıtlarda, kazanın meydana geliş anı ve ardından yapılan acil yardım çağrıları yer aldı. Bu görüntüler, yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor.

Unutulmaması Gereken: Motosiklet kazaları dikkat ve güvenli sürüş gerektirir. Herkesin sürüş kurallarına uyması, benzer olayların önüne geçebilir.

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