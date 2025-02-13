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Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı. Ekipler, çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:33
Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Sahte İçki Operasyonu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda, 2 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içki ile mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan Arama ve Ele Geçirilenler

Jandarma ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir araç, bir iş yeri ve bir depoda gerçekleştirdikleri aramalarda, toplam 45 litre sahte içki, 34 şişe gümrük kaçağı alkol, 30 litre etil alkol, 213 elektronik sigara ve 243 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Operasyon sonucunda M.A.Y. ile Y.Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı. Ekipler...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı. Ekipler, operasyonda, 45 litre sahte içki, ⁠⁠34 şişe gümrük kaçağı alkol, ⁠⁠30 litre etil alkol, ⁠⁠213 elektronik sigara ve ⁠243 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

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