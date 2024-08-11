Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

Gaziantep'te Gıda Güvenliği Denetimi

Gaziantep'te gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerine el konuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibi ile Şehitkamil Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında GATEM Toptancılar Sitesi'nde önemli bulgulara ulaşıldı.

Ele Geçirilen Ürünler

Denetim sırasında bir işletmede, 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram bozulmuş salça, 900 kilogram baharat ve 16 koli gofret ele geçirildi. Bu durum, gıda güvenliği açısından endişe verici bulgular arasında yer aldı.

Ceza Uygulandı

İşletmenin gıda güvenliği standartlarını ihlal etmesi nedeniyle idari ceza uygulandı. Ekipler, gelecekte benzer ihlallere izin vermemek adına denetimlerini sıkılaştıracaklarını belirttiler.

Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram salça ve 900 kilogram baharat ele geçirildi.

Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram salça ve 900 kilogram baharat ele geçirildi.

Gaziantep'te bozulmuş ve tarihi geçmiş 10 teneke zeytinyağı, 150 kilogram salça ve 900 kilogram baharat ele geçirildi.