Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 3 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde Esrar Operasyonu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan denetimde 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gaziantep-Nurdağı kara yolunda jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Aramada Esrar Bulundu

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan arama sonucu, yolculardan A.G'nin bagajında 3 kilo 250 gram esrar bulundu. Olayın ardından, gözaltına alınan A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam etmektedir. Yetkililerin çalışmaları sayesinde, suç unsurlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.