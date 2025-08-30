DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.473.035,04 -1,12%

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Coşkulu Bayraklı Yürüyüş

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşleri gerçekleştirildi; Gaziantep'te 200 metre bayrak açıldı, Kilis'te meşale ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:07
Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Coşkulu Bayraklı Yürüyüş

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Coşkulu Yürüyüş

Gaziantep ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziantep

Şehitkamil ilçesindeki etkinlik için Oyuncakistan Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Korupark'a kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Korupark'ta bir araya gelen katılımcılar önce saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Fatih Joker ve Orkestrası, parkta kurulan stantta konser verdi; vatandaşlar konser boyunca Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dolayı bir aradayız. Mutluyuz. Gururluyuz. Katılımın bir yıl sonra daha da fazla olacağına inanıyorum. Bugün yaklaşık bin kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te etkinlikler, Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde toplananların ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşüyle başladı. Meydandaki Atatürk Anıtı önünde meşale ateşi yakıldı.

Program, kentte düzenlenen havai fişek gösterisiyle sona erdi. Yürüyüşe Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bayraklı yürüyüş...

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bayraklı yürüyüş gerçekleştirildi. Oyuncakistan Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Korupark'a kadar yürüdü.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bayraklı yürüyüş...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
2
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
3
Ordu Mesudiye'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
5
Eskişehir'de Senfoni Orkestrası 30 Ağustos'ta Kahramanlık Türküleri Seslendirdi
6
Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı
7
Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta