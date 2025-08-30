Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Coşkulu Bayraklı Yürüyüş

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Coşkulu Yürüyüş

Gaziantep ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziantep

Şehitkamil ilçesindeki etkinlik için Oyuncakistan Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Korupark'a kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Korupark'ta bir araya gelen katılımcılar önce saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Fatih Joker ve Orkestrası, parkta kurulan stantta konser verdi; vatandaşlar konser boyunca Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dolayı bir aradayız. Mutluyuz. Gururluyuz. Katılımın bir yıl sonra daha da fazla olacağına inanıyorum. Bugün yaklaşık bin kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te etkinlikler, Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde toplananların ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşüyle başladı. Meydandaki Atatürk Anıtı önünde meşale ateşi yakıldı.

Program, kentte düzenlenen havai fişek gösterisiyle sona erdi. Yürüyüşe Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

