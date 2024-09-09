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Gaziantepli Öğrencilerin Bosna Hersek Gezisi

Gaziantep Belediyesi, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencileri Bosna Hersek'e gönderdi. Gezi, dostluk ve tarihi değerlere katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:10
Gaziantepli Öğrencilerin Bosna Hersek Gezisi

Başarılı Öğrencilere Bosna Hersek Gezisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki başarıları ile öne çıkan öğrenciler için Bosna Hersek’e özel bir gezi düzenledi.

200 Öğrenci Saraybosna’ya Ulaştı

Yaklaşık 200 öğrenci, Gaziantep'ten Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaşarak, bu ülkenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerine tanıklık etti. Bu gezi, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirme amacı taşıdı.

Yunus Emre Enstitüsü Ziyareti

Başarılı öğrenciler, Saraybosna’daki Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret ederek, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Eğitim ve kültürel değerlerin paylaşılması, gezi programının önemli bir parçasıydı.

Belediye Başkanı'ndan Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanımız Fatma Şahin, bu geziyi çocuklarımız için gerçekleştireceği sözünü vermişti. LGS'de ilk 100 ve YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilere bu seyahati uygun gördük," dedi.

Tarih Bilinci Oluşturma Amacı

Projenin koordinatörlerinden tarih öğretmeni Mehmet Fatih Bozkurt, Bosna Hersek’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu gezinin tarih bilincinin gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Öğrencilerin Düşünceleri

LGS 2024 Türkiye Birincisi Ömer Asaf Öztürk, "Atalarımızın topraklarını görmek bizi çok mutlu etti," derken, YKS Sözel Türkiye 31’incisi Arda Hakan Alpdoğan ise, "Bu gezi, Bosna Hersek'teki acıları ve dünya mozaiğinin güzelliklerini keşfetmemizi sağladı," ifadelerini kullandı.

Mehmet Kaya, gezinin düzenlenmesine katkıda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Ecdadımızın hoşgörü mirasını sürdüreceğiz," dedi. Ayrıca öğrencilerden Zeynep Güzel de Bosna Hersek'in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmenin heyecanını paylaştı.

Katılımcı öğrenciler, projeyi destekleyen Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini ilettiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek'e gezi düzenledi. Gaziantep'ten başkent Saraybosna'ya gelen yaklaşık 200 öğrenci, Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı bulurken iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de katkı sağladı. LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler, Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret ederek kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek'e gezi düzenledi. Gaziantep'ten başkent Saraybosna'ya gelen yaklaşık 200 öğrenci, Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı bulurken iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de katkı sağladı. LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler, Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret ederek kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek'e gezi düzenledi. Gaziantep'ten başkent Saraybosna'ya gelen yaklaşık 200 öğrenci, Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı bulurken iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de katkı sağladı. LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler, Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret ederek kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek'e gezi düzenledi. Gaziantep'ten başkent Saraybosna'ya gelen yaklaşık 200 öğrenci, Bosna Hersek'in doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı bulurken iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de katkı sağladı. LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler, Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret ederek kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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