Gazilerden Gülen'in Ölümüne Tepki: 'Allah'ın Adaletine İnanıyoruz'

Gazilerden Fetullah Gülen'in Ölümüne Tepki

Vahide Şefkatlioğlu, 15 Temmuz 2016'da eşi şehit olan ve kendisi de bir bacağını kaybeden bir gazidir. Gülen'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her şehit için Allah ona bin azap versin inşallah. O kadar insanı babasız, annesiz, ailesiz bıraktılar," dedi.

15 Temmuz'un Unutulmaz Gecesi

İstanbul'da yaşanan darbe girişimi sırasında, Şefkatlioğlu, o gece olanları ve tüm yaşanan zorlukları unutmadığını belirtti. "Annemiz evladı için her gün hala ağlıyor. Bunun hesabını burada vermedi ama Allah'ın adaletine inanıyoruz," diye ekledi.

O Geceki Cesaret

Darbe girişimi haberini aldıktan sonra cesaret buldığını anlatan Şefkatlioğlu, "O gün Allah içimizdeki bütün korkuyu aldı. Hiçbir şeyi gözüm görmeden, eşime bile sormadan 'Ben çıkıyorum' dedim," şeklinde ifade etti.

Tankların Altında Kalan Hayatlar

Şefkatlioğlu, tankların geldiğini hissettiği anı anlatarak, "Tank üzerimizden geçti. O anda şuurumu kaybetmedim. Eşim ağır yaralandı," dedi. Kendisi de bu olayların ardından uzun bir tedavi sürecine girdi.

Gülen'in Ölümüne Dair Düşünceler

Gülen'in ölüm haberini duyduğunda ilk başta inandırıcı bulmadığını ifade eden Şefkatlioğlu, "252 şehidimizin kanı eline bulaşmış bir insanı, ellerimle parçalamak isterdim," beklediğini de sözlerine ekledi. Eşinin durumu hakkında daha sonra bilgi aldığını ve onun da ağır yaralı olduğunu öğrendiği için bu olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Şefkatlioğlu, 15 Temmuz gecesinin unutulmaz olduğunu vurgulayarak, "Biz o kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruduk," dedi.

İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde eşi şehit olan ve kendisi de bir bacağını kaybeden gazi Vahide Şefkatlioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde eşi şehit olan ve kendisi de bir bacağını kaybeden gazi Vahide Şefkatlioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.