Gaziosmanpaşa'da Eniştesinin Evini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 4 Eylül gecesi ev kurşunlayan F. E. (41) yakalandı; tabanca ve şarjörde 8 fişek ele geçirildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:28
Olay ve yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 4 Eylül gecesi bir evin kurşunlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Saha çalışmaları sırasında evin çevresinde görülen ve F. E. (41) olduğu tespit edilen şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinde tabanca ve şarjör içinde 8 fişek ele geçirildi.

Adli süreç ve hedefin kimliği

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F. E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmaların devamında, kurşunlanan evin şüphelinin kız kardeşinin boşanma aşamasındaki eşine ait olduğu belirlendi.

