Gaziosmanpaşa Turkish Open’da 20 Madalya ile Öne Çıktı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open'da büyük başarı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, dünya çapında karatecileri bir araya getiren Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvasında önemli bir performans sergiledi. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 30 ülkeden 1.500 sporcu katıldı ve heyecan dolu müsabakalar yaşandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, turnuvada 5 altın, 3 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak uluslararası arenadaki başarısını pekiştirdi. Organizasyonda çocuklar, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde bireysel ve takım müsabakaları yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Gaziosmanpaşa Sporcularının Dereceleri

6-7 Yaş Erkek Kata: Kaan Ayaz Taç - 1’inci

10-11 Yaş Kadın Kata: İrem Sadi - 3’üncü

10-11 Yaş Kadın Kata: Zehra Dönüşler - 3’üncü

12-13 Yaş Kadın Kata: İrem Subaşı - 3’üncü

12-13 Yaş Erkek Kata: Furkan Yuşa Duyuş - 3’üncü

12-13 Yaş Erkek Kumite (40 kg): Emir Şahin Albayrak - 3’üncü

U21 Kadın Kata: Sudenaz Kaya - 1’inci

U21 Kadın Kata: Berra Deniz - 2’nci

U21 Erkek Kumite (+84 kg): Yakup Yılmaz - 3’üncü

Genç Kadın Kata: İkbal Meryem Ayvallı - 3’üncü

Genç Kadın Kata: Nilsu Topyıldız - 3’üncü

Ümit Kadın Kumite (+61 kg): Ceylin Ecrin Semiz - 3’üncü

Ümit Kadın Kumite (54 kg): Zeynep İlhan - 3’üncü

Genç Erkek Kumite (61 kg): Ömür Yasin Dal - 3’üncü

Büyük Kadın Kata: Şule Azra Akbulut - 2’nci

Büyük Erkek Kata: Arda Duman - 3’üncü

10-11 Yaş Kadın Takım Kata: Ayşen Büşra Akbulut, Zehra Dönüşler, İrem Sadi, Melisa Aksu - 1’inci

12-13 Yaş Erkek Takım Kata: Zinar Devran Avınçsal, Ata Bıyıklı, Enver Alp Eren, Aslan Balcı - 2’nci

Ümit Erkek Takım Kata: Muhammed Nezih Demirtaş, Abdullah Akdemir, Celal Çeltik, Furkan Yuşa Duyuş - 1’inci

Büyük Erkek Takım Kata: Ahmet Hakan Bolat, Sabri Doğan Başer, Arda Duman - 1’inci

Gaziosmanpaşa spor kulübünün bu başarısı, yerel spor altyapısının ve antrenör kadrosunun uluslararası düzeydeki etkinliğini gözler önüne serdi.

