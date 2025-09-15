Gazipaşa'da Tır-Otomobil Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, D-400 kara yolunda Mersin istikametine giden 06 SAM 24 plakalı tır ile 07 UH 884 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Gazi Mahallesi'ndeki hastane kavşağında meydana geldi. Mehmet Ç. idaresindeki tır ile otomobilin sürücüsü Mesut Yaman arasında çarpışma yaşandı.

Ağır yaralanan Mesut Yaman, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından tedavi amacıyla Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen Mesut Yaman kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.