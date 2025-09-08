Gazipaşa'da Uçuruma Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaza, Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkiinde gerçekleşti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sürücü B.D. idaresindeki 07 CBT 326 plakalı otomobilin Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkisinde uçuruma devrilmesiyle gerçekleşti.
İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede sürücü B.D. yaralanırken, araçta bulunan M.A.Ö. (17) isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerce uçurumdan güçlükle çıkarılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.