Gazipaşa'da Uçuruma Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkisinde 07 CBT 326 plakalı otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu M.A.Ö. (17) hayatını kaybetti, sürücü B.D. yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:08
Kaza, Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkiinde gerçekleşti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sürücü B.D. idaresindeki 07 CBT 326 plakalı otomobilin Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkisinde uçuruma devrilmesiyle gerçekleşti.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede sürücü B.D. yaralanırken, araçta bulunan M.A.Ö. (17) isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce uçurumdan güçlükle çıkarılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

